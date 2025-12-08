俳優の山下智久と長澤まさみが主演し、2007年にフジテレビ系で放送された連続ドラマ『プロポーズ大作戦』が、12日からTVer（ティーバー）で無料配信される。『プロポーズ大作戦』は、大好きな女性に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男が、過去をもう一度やり直すチャンスをもらったことで、他の男性に奪われてしまった彼女を取り戻すべく奮闘するラブコメディ。ともに同局連ドラ初主演の山下と長澤