バーンリーのカイル・ウォーカーが、クラブのクリスマスパーティ後にスコットランドのエディンバラ市街で泥酔している姿をキャッチされたようだ。ホラー映画のキャラクター「フレディ・クルーガー」の仮装をしたウォーカーは、チームメイトに支えられながら千鳥足で歩いていたという。『THE Sun』が伝えている。目撃されたのは日曜日の夜で、ウォーカーはエルフの仮装をしたチームメイトのハンニバル・メイブリと腕を組み、エディ