½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¸ÅÌî·Å¡á¥Ð¥ë¥È¥é¥ó¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ð¥ë¥È¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï11Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥ë¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¥¹¥­¡¼¥¯¥í¥¹¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Î¸ÅÌî·Å¡ÊU¡½NEXTHD¡Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¡¢15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ç¥í¥á¥Ç¥£¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Í¥¹¥ë¥ó¥È¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç