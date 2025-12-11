オーストラリア発の敏感肌・年齢肌向けブランド、SNOW FOX SKINCAREから、ベストセラー「プレミアム FOX™️ カッサ」シリーズの進化版が登場します。2026年2月6日(金)に発売される「プレミアム FOX カッサ ブラック ヘアブラシ」「プレミアム FOX カッサ ホワイト ヘアブラシ」（各16500円）は、ユーザーの声に応えて復刻した特別な限定モデル。さらに、全身洗えるシャンプーバ&#