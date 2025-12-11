ノーベル賞の授賞式を終え、受賞した日本人2人の喜びの声が入ってきました。最新情報を伝えてもらいます。会見は40分ほど前から始まりました。一夜明けた2人の声を聞こうと報道陣が集まっています。冒頭、一夜明けた感想を聞かれ坂口さんは「国王からメダルをいただいて非常に光栄に思っている」と答え、北川さんは「授賞式でひとりずつメダルを受け取ったときはノーベル賞をもらったと実感がわきました」と話していました。また、