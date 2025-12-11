全国の国税局が6月までの1年間に実施した個人への税務調査で、所得税の追徴税額が1400億円余りと過去最高となりました。【画像】所得税の追徴課税額1400億円超 過去最高国税庁は、おととしからAIを活用した調査を本格的に行っています。国税庁によりますと、6月までの1年間で個人に対して実施した所得税に関する調査などの件数は73万6000件でした。追徴税額は1431億円に上り、現在の集計方法になった2009年以降で最高となり