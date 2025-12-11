政府が物価高対策として推奨する「おこめ券」について、JA全農は販売額を抑えた臨時のおこめ券を2026年1月中旬にも発行します。JA全農（全国農業協同組合連合会）は、政府が食料品の価格高騰対策として推奨する「おこめ券」について、1月中旬をめどに自治体向けの臨時券を発行すると発表しました。現在、440円分として使える券を1枚500円で販売していますが、利益を上乗せしないことで480円程度に抑えたい考えです。交付金の使い道