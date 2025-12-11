オーストラリアで10日から、16歳未満のSNSの利用を禁止する法律が施行されたことを受け、現地の日本人が規制の影響について語りました。オーストラリアでは10日から、16歳未満のSNSの利用を禁止する世界で初めての法律が施行されました。現地に住む14歳の山内咲和さんは、法律が施行される前日からインスタグラムが使えなくなりました。オーストラリア在住山内咲和さん（14）「物心ついた時からSNSが身近にあったので、いざ手元