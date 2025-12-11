ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値155.19高値156.16安値155.19 156.81ハイブレイク 156.48抵抗2 155.84抵抗1 155.51ピボット 154.87支持1 154.54支持2 153.90ローブレイク ユーロ円 現値182.12高値182.55安値181.94 183.08ハイブレイク 182.81抵抗2 182.47抵抗1 182.20ピボット 181.86支持1 181.59支持2 181.25ローブレイク