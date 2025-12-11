各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 3.516（-0.023） 米10年債4.116（-0.031） 米30年債4.767（-0.020） ドイツ2.847（-0.004） 英国4.476（-0.030） カナダ3.420（0.000） 豪州4.721（-0.089） 日本1.934（-0.014） ※米債以外は10年物