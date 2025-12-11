選手時代に何度も出席してきたJリーグアウォーズだが、今回は少し違う景色に映ったようだ。「功労者賞を貰っちゃうとこういう関わりはなくなってしまうと思うので、ちょっと寂しいですね」。功労選手賞を受賞した高萩洋次郎氏(39)は哀愁を漂わせながら話した。会社を早退してきたという。「今朝は出社して、まずメールのやり取りをして、やることがあったのでこなして。それから行ってきますという感じ。明日も?もちろん朝から