Jリーグ史上2人目の偉業となった。鹿島アントラーズのGK早川友基は2025シーズンのJリーグ最優秀選手賞を受賞した。GKとしては10シーズンの楢崎正剛氏(名古屋)以来15年ぶり2度目の快挙。Jリーグアウォーズの受賞式では目に光るものが見えていたが、「いざあの場に立つと、やっぱり色んなことを考えた。優勝したときは嬉しいが勝っていたけど、ここに来るとちょっと泣きそうになった」と思いを明かした。鹿島の9年ぶり優勝の原動