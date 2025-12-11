政府・与党は富裕層ほど所得税の負担率が下がる、いわゆる「1億円の壁」の是正に乗り出します。政府・与党は、年間所得1億円を境に所得税の負担率が下がる「1億円の壁」を是正するため、追加の税負担を課す年間所得の水準を現在の30億円以上から6億円以上に大幅に引き下げる方向で調整しています。税率は22.5％から30％に引き上げ、2027年から適用する方向です。超富裕層への課税を強化し、不公平な税負担率の解消を進める狙いです