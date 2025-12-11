◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）女子のプレーオフ（ＰＯ）で日本代表のフォルティウスがノルウェーとの接戦を６―５で制し、日本女子として１９９８年長野大会から８大会連続の五輪出場を決めた。＊＊＊＊＊＊＊世界と戦える下地をつくって五輪を引き寄せた。チームは２０年から陸上男子１００メートルで活躍した仁井有介氏（４１）をフィジカルトレーナーに招聘（しょうへい）