中国共産党と政府は、来年の経済政策の基本方針を決める会議を開き、市民の所得を増やすための計画を策定し、内需拡大に力を入れる方針を示しました。中国国営の中央テレビによりますと、会議は習近平国家主席も出席し、10日から11日までの2日間、開かれました。会議では「国内の経済を鍛え上げ、外部からの挑戦に対応しなければならない」と、アメリカとの貿易戦争の再燃に備える必要があるとする考えが示されました。また、中国