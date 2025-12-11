嵐・櫻井翔が１１日、ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。妻夫木聡、佐藤隆太とともに４年ぶりにロケした人気企画『親友・男３人旅』が放送された。３人は２４年前、ドラマ「天国に一番近い男」で共演してからの仲。第１回の同企画は、２０１９年放送だった。嵐は来春、解散前ラストとなるドームツアーを行い、５月３１日の東京ドーム公演をもってファイナルを迎える。櫻井は「体力的には（不安は）ないけど、なんにせよ