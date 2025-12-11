ノーベル賞授賞式から一夜明け、記者会見する化学賞の北川進・京都大特別教授（左）と生理学・医学賞の坂口志文・大阪大特任教授＝11日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】坂口志文大阪大特任教授（74）と北川進京都大特別教授（74）は10日夜（日本時間11日未明）、スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールでのノーベル賞授賞式を終えた。坂口氏は取材に「本当に光栄で、人生で特別な日になると思います。（