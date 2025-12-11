1879年創業のブルーミング中西株式会社より、英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston」から、ホリデーシーズンにぴったりのハンカチーフ＆タオルが登場♡人気の動物モチーフや星・ハートのデザインなど、ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめのコレクションです。ふんわり手触りのタオルやシェニール織の上質ハンカチなど、この季節だけの特別なアイテムをぜひチェックして