首相官邸は11日、ホームページなどで「首相官邸ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されている」と注意喚起した。偽サイトにアクセスした場合、「個人情報を盗まれる、コンピューターウイルスに感染する等の被害にあう恐れがある」として、首相官邸ホームページにアクセスする際に注意するよう促した。首相官邸HPの正しいURLは「https://www.kantei.go.jp/」。