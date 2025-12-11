“マスターピース”の称号に相応しいラグジュアリー空間と装備ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2025年7月、ブランド初のモーターホーム新型「ビッグボーイ1200（BIG BOY 1200）」を発表しました。“走るホテル”とも称されるこのモデルは、レッド・ドット・デザイン・アワード2025で最高賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受賞するほどの完成度を誇ります。【画像】超カッコいい！ これが新「ビッグボーイ12