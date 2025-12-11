◇サッカーACL21次リーグ第6節G大阪2―0ラチャブリ（2025年12月11日パナスタ）粋な演出だった。2点リードの後半42分、この試合がラストタクトになるG大阪のダニエル・ポヤトス監督が最後5枚目の交代カードに選んだのはFW林大地（28）だった。「2年間たくさんの苦しみを見てきた。彼の悔し涙も見てきた。でも毎日良くなろうとする彼の姿勢を見てきた。だからプレーする喜びを与えたかった」（ポヤトス監督）林は昨年6