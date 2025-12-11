6人組ロックバンド・UVERworldが11日、『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』前夜祭！公開記念舞台挨拶に登場。TAKUYA∞さんが、小さい頃から“変わったな”と思うメンバーを明かしました。映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』は、6年ぶりの東京ドーム公演『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』のライブ映像を軸に、オーストラリアでの新撮映像を交え、音楽に誠実に向き合い続ける彼らの姿を描いたドキュメン