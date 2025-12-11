メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県美濃加茂市の職員が、公共施設のトイレの個室にいた女性をスマートフォンで盗撮したとして懲戒免職処分となりました。 9日付で懲戒免職処分となったのは、美濃加茂市市民協働部課長補佐の50代の職員です。 市によりますと、職員は2025年10月、勤務中に市内の公共施設の女性用トイレに侵入し、個室にいた女性をスマートフォンで盗撮したということです。 職員は2日、性