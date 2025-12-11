新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30 結果23.6万件 予想21.9万件前回19.2万件（19.1万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29） 結果183.8万件 予想194.2万件前回193.7万件（193.9万件から修正）（継続受給者数)