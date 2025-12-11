SixTONESの京本大我さん（31）が5月から開催したソロライブツアーの映像作品『BLUE OF LIBERTY』が11日発表の『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位を獲得。木村拓哉さん、稲葉浩志さんに次いで、今年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を達成しました。発売初週で、DVDが1.1万枚、Blu-ray Discが3.2万枚を売り上げ、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに1位を獲得しました。また、DVDとB