2025年12月10日、実写映画「SAKAMOTO DAYS」の特報映像が解禁され、中国のSNS・小紅書（RED）で話題になっている。「SAKAMOTO DAYS」は、鈴⽊祐⽃氏の漫画が原作。主人公の坂本太郎（さかもとたろう）は、かつて最強の殺し屋だったが、後に妻となる葵（あおい）に恋をして5年前に引退。結婚してふくよかな見た目となり、のどかな町で「坂本商店」を営むが、懸賞金を狙った刺客が坂本に襲い掛かってくる。愛する家族と