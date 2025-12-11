【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比66銭円高ドル安の1ドル＝155円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1720〜30ドル、182円10〜20銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が前日の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決定。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。