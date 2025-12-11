中国の2026年の経済運営方針を決める共産党の重要会議が行われ、「内需主導で巨大な国内市場構築」などを重点課題として掲げました。国営の新華社通信によりますと、2026年の経済運営方針を決める「中央経済工作会議」が、習近平国家主席らが出席し、10日と11日の2日間に渡って行われました。この中で、来年2026年の重点課題に「内需主導を堅持し、巨大な国内市場を構築する」ことを掲げ、国民の所得増加につなげるとしています。