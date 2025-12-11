Image: Elen Marlen / Shutterstock.com 6000年前のブルガリアで、とんでもない経験をした青年がいたことが分かりました。ブルガリア東部の黒海西海岸地域に位置する、コザレヴァ・モギラ遺跡近くの墓地で発見された骨から、まるで神話の怪物に襲われたような凄惨な痕跡が確認されたのです。IFLScienceが報じた内容によると、その男性の頭蓋骨には大きな穴が空き、腕や脚には鋭い歯で噛み砕