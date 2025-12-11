中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月11日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は11日の記者会見で、中国が在中国オランダ大使館を通じてオランダ経済省に対し、中国側との協議で得た合意を履行し、ネクスペリアの代表団を速やかに訪中させるよう求めたことを明らかにした。