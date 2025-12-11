米誌タイムがXに投稿した毎年恒例の「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」【ニューヨーク共同】米誌タイムは11日、毎年恒例の「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」に、生成人工知能（AI）関連企業のトップら「AIの設計者」を選んだと発表した。AIが「2025年の世界を、新しく、刺激的で時に恐ろしい形で変えた」とし、「核兵器登場以来、大国間の競争で、恐らく最も影響力のあるツールとして台頭した」と指摘した。