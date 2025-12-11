三菱UFJ銀行と三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、先端半導体の国産化を目指すラピダスに対し、最大で計2兆円規模を融資する意向を伝えたことが11日、分かった。2027年度以降に段階的に実行する。3行による融資は初となる。3行は11日までに融資の条件などを記載した意向表明書を共同で提出した。融資の大半について、経済産業省所管の情報処理推進機構（IPA）が債務保証する方向で調整している。ラピダスを巡っては、