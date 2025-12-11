１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が授賞式の行われるノルウェーの首都・オスロに到着したことを報じた。キャスターの大越健介氏は「カリブ海からの決死の脱出劇を経て、栄えあるノーベル平和賞の地、ノルウェーのオスロにたどり着きました。強権的な自国の政権に対抗して、民主主義による変革を訴える