AKB48向井地美音（27）が11日までにインスタグラムを更新。コンサートのオフショットを公開した。向井地は「アンコール衣装にしっぽチャームつけて勝手に平成ギャルしてた」と、白のTシャツにショートパンツ姿のオフショットを投稿した。ファンからは「美脚すぎる＋おへそ出しスタイル良きすぎる＝最強美音ちゃん」「へそ出しギャルおん本当に倍かわいいよね」「ギャルおんは本当にかわいい」「2階からでもすぐついてるのわかっ