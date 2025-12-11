【ロンドン＝市川大輔】スイス国立銀行（中央銀行）は１１日、政策金利を０％に据え置くと発表した。３か月ごとに金融政策を検討しており、据え置きは２会合連続となる。１１月の物価上昇率は前年同月比０％で、８月の０・２％から減速した。来年以降、緩やかに上昇していくと見込んでいることから、利下げによるマイナス金利は回避した。スイス国立銀行は２０２２年９月に利上げするまでマイナス金利だった。