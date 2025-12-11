記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は11日の記者会見で、中国とロシアがこのほど実施した合同空中戦略巡航について「年間協力計画に基づくもので、地域の安全上の課題に共同で対処し、平和と安定を守るという双方の決意と能力を示した」と説明した。その上で「日本は大げさに反応したり、自分に向けられたものだと勝手に受け取る必要