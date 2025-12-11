きょうの国会では、高市総理など国家公務員特別職の給与を改正する法案をめぐって混乱があり、衆議院本会議の開催が遅れる異例の事態となりました。政府側の説明では、今月8日、国家公務員特別職の給与法改正案が閣議決定された後、法案の「要綱」が修正されました。当初、配布された「要綱」では「内閣総理大臣等の期末手当について」と記載されていましたが、その後に配布されたものでは「内閣総理大臣等の」の部分が削除されて