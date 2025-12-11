作家の室井佑月氏（55）が11日、X（旧ツイッター）を更新した。8日に「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね。」と投稿して以来、3日ぶりの投稿で「ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。今、頭、動いてない」と報告。さらに、20年に再婚した夫の米山隆一衆院議員（58）に対し「もう離婚して下さい」と突きつけた。