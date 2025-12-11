俳優のムロツヨシさん（49）が、主演した映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開予定）二条城・一日城主イベントに登場。城内の印象を語りました。映画は、『ペリー来航』『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田雄一監督が、史実にのっとりながら“新たな解釈”で実写映画化した作品。ムロさんは、革命の志士・坂本龍馬を演じました。一日城主に就任したムロさんは、歴史の舞台と