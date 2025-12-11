第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、７８年連続７８回目の出場となる日体大は１１日、横浜・健志台キャンパスで取材会を実施した。今年度のスローガンは「體進（たいしん）〜継承を力に越境を恐れず〜」。１０月の予選会では９位とギリギリで通過し、７８年連続の出場権を得た。就任６年目の玉城良二監督は「予選会まではプレッシャーだった連続出場を本大会では、自信と誇りという伝統の力と切り替えて戦っていきたい