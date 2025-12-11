日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）、貿易収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）22:30 予想21.9万件前回19.1万件（新規失業保険申請件数) 予想194.2万件前回193.9万件（継続受給者数) 貿易収支（9月）22:30 予想-632.0億ドル前回-596.0億ドル（貿易収支)