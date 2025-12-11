政府は11日、首相官邸の公式ホームページになりすました偽サイトが確認されたとしてX（旧ツイッター）などで注意を呼びかけた。間違えてアクセスした場合、個人情報が盗まれたり、コンピューターウイルスに感染したりする恐れがあるとしている。内閣広報室によると、偽サイトは同日見つかった。詐欺とみられる勧誘の文句や、個人情報の入力画面が表示されるという。