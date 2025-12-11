¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£AKB48¤Ï12·î5¡Á7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£OG¤Ï½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Åç¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿º£¤â¤º¤Ã¤ÈAKB48¤¬Âç¹¥¤­¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1´üÀ¸¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤È¤ÎÆ±´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö