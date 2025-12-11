俳優の吉沢亮さん（31）が10日、都内で開催された『ELLE CINEMA AWARDS 2025』の授賞式に登場。映画『国宝』について話しました。その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア『ELLE（エル）』がベスト作品を決定する『エル シネマアワード』。吉沢さんが受賞したのは、目覚ましい活躍をした男性に贈られる『エル メン賞』です。受賞した吉沢さんは「非常にうれしいです。このような場所に呼んでいただき、このような