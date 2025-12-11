主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。12月11日（木）に放送された第8話では、警察学校での射撃訓練中、学生のひとり・宮本健太郎（大橋和也）が構えた拳銃が暴発し、同期生・中里美波（森マリア）を撃ってしまう前代未聞の事態が発生。この件が過失か故意か調べるため、有希子たち