ノーベル平和賞を受賞した南米ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が記者会見にのぞみ、「最後まで戦う」と民主化への決意を語りました。ベネズエラで潜伏生活を送っている野党指導者のマチャド氏は、授賞式に遅れて、ノルウェーのオスロに到着し、11日、記者会見にのぞみました。ベネズエラ野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏「私たちは最後まで戦う決意をしています。ベネズエラは自由になる。必ず実現させま