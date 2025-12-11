中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は11日の記者会見で、中国が日本訪問を控えるよう国民に注意喚起したことについて、日本では地震が相次いでおり、自国民を守るための注意喚起は外交が果たすべき職責だと強調した。郭氏は次のように述べた。中国側が注意喚起ではっきりと指摘しているように、日本では最近、地震が相次ぎ、多数の負傷者が出ている。津波