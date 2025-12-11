¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï12·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡õ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤Î¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡õ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¡Ö¤É¤³¤«¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡©¡×¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖPokemon happy holiday ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀÖ¥ì¥ó¥¬¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸÷Åô¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«»£¤êÉ÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÁêÊý¤Î¤Ï¤ë¤µ¤ó¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£