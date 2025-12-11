¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢12·î11Æü¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Ìó190Å¹ÊÞ¡Ê´ØÅì¡¦ËÌÎ¦¿®±Û¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ»Í¹ñ¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡ÖEX ¥»¥ê¥¢¥ó¥È¡×¡Ê¡Ö¥»¥ê¥¢¥ó¥È ¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤Æ°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤ËÆÏ½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤