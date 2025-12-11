すかいらーくレストランツが運営する和食レストラン「夢庵」は、12月11日から、「蟹＆牛 冬の華やぎフェア」を期間限定で開催する。「蟹＆牛 冬の華やぎフェア」では、あつあつの蟹鍋にすき焼き、海鮮丼など年末年始にぴったりな“冬のご馳走”が集結する。人気食材「蟹」「牛」を使用した華やかなメニューが勢揃い。期間限定おつまみでプチ忘・新年会にもおすすめだとか。本ずわい蟹や希少部位の牛ステーキなどご褒美食材が主役の